Modica, dall'Unitre il "vademecum" per utilizzare la Home Banking

E’ stata Giulia Giampiccolo della Banca d’Italia a relazionare sul tema “Come utilizzare l’home banking” nell’ambito dell’incontro promosso ed organizzato a Modica presso la sala riunione della Fondazione Grimaldi, dalla locale Sede dell’Unitre. Di origine ragusana, Giulia Giampiccolo lavora presso la Sede di Catania della Banca d’Italia, fa parte dello staff della direzione ed è riferente per l’educazione finanziaria e i PCTO per le province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa. Dopo l’intervento introduttivo del presidente Enzo Cavallo, la relatrice ha sviluppato il suo intervento sottolineando l’impegno della Banca d’Italia nel campo della “cultura finanziaria” in Italia che, come tanti altri Paesi, ha fatto la scelta strategica di formare i cittadini, e soprattutto gli adulti, per metterli nella condizione di gestire direttamente i loro conti correnti. Il tutto dopo avere effettuato una serie di sondaggi prendendo come riferimento il livello medio di cultura finanziaria e di conoscenza della finanza digitale, con risultati utili, per operare le scelte formative, anche non omogenei tenuto conto delle disparità soggettive determinate dall’età, dalla formazione personale, dal genere, dalla differenza delle condizioni di vita tra nord e sud, ecc. Ed è per questo che la Banca ha scelto di offrire ai cittadini la possibilità di frequentare dei corsi, programmati nell’ambito di specifici progetti rivolti a diverse fasce (scuole, terzo settore, Unitre, ecc.). Trattasi di corsi teorici e pratici per formare i fruitori su ciò che ogni cliente deve conoscere dalla Banca a cui si affida. In concreto i corsi sono finalizzati a conoscere le modalità per la introduzione e per l’accesso alle Home Banking; la gestione del conto corrente ondine; la sicurezza assicurata dall’utilizzo dell’Home Banking. Obiettivo prioritario è dunque il rafforzamento delle competenze digitali e la, quanto più completa possibile, conoscenza della banca Ondine o digitale (nata in Scozia nel 1983, sviluppatasi negli anni ’90 e che si è diffusasi in maniera esponenziale a partire dal 2000), la valorizzazione dei tanti vantaggi che ne hanno favorito e ne favoriscono la diffusione (controllo diretto, meno oneroso, da poter visionare ed utilizzare in qualsiasi momento, 24 ore su 24, in qualsiasi giorno della settimana, ovunque, pratico, celere, la maggiore sicurezza rispetto al contante, ecc.).

Da considerare che dall’incontro è emersa la volontà di organizzare da parte dell’Unitre di Modica, all’apertura del prossimo Aanno Accademico, un ciclo di Corsi per rispondere alle esigenze emerse nel corso della riunione.