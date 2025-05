Svuotavano cassonetti indumenti, sanzionati a Modica

La Polizia Locale di Modica ha intensificato i controlli sul territorio, ponendo fine a un'abitudine diffusa che vedeva alcuni soggetti svuotare i contenitori per la raccolta di indumenti usati, creando delle vere e proprie discariche abusive sulla pubblica via. L'azione fa seguito a numerose segnalazioni pervenute dall'Ufficio Ecologia. Gli individui responsabili sono stati prontamente individuati e sanzionati in base a quanto previsto dall'ordinanza sindacale n. 31346/O.R. I soggetti coinvolti si recavano nelle aree dove erano collocati i contenitori per la raccolta di indumenti dismessi. Qui, li svuotavano, selezionando i capi d'abbigliamento "migliori" per poi riporli in apposite borse. Il materiale non "gradito" veniva invece abbandonato per strada, contribuendo al degrado urbano. “Queste situazioni non possono essere tollerate,” ha dichiarato l'assessore alle Politiche Ambientali, Samuele Cannizzaro, sottolineando la ferma intenzione dell'Amministrazione comunale di affrontare con decisione la questione. Gli agenti della Polizia Locale, in stretta collaborazione con l'Ufficio Ecologia, hanno condotto numerosi controlli, sia nel centro cittadino che nelle zone periferiche. Durante queste operazioni, sono stati sorpresi in flagranza i responsabili dell'abbandono dei capi d'abbigliamento. In un caso, un individuo è stato trovato con gran parte del corpo all'interno di un contenitore, rischiando anche di farsi male. Le sanzioni amministrative elevate rappresentano un chiaro segnale della determinazione dell'Amministrazione nel garantire il rispetto delle regole.