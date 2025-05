Piedimonte Etneo ospita la reliquia del Beato Puglisi

La comunità di Piedimonte Etneo accoglierà dal 23 al 27 maggio 2025 la reliquia del Beato Don Giuseppe Puglisi.

In questa occasione sabato 24 maggio si terrà il convegno “Beato fra i mafiosi: la testimonianza evangelica di Don Pino Puglisi nell’educazione alla legalità” nella chiesa dell’Immacolata al convento.

Al convegno interverranno Mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e Presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, il Dott. Giovanbattista Tona, magistrato e consigliere della Corte di Cassazione, la Prof.ssa Rosaria Cascio, docente saggista e allieva di Don Pino Puglisi. L’incontro sarà moderato da Marco Pappalardo, docente e Direttore dell’Ufficio Regionale per la Pastorale Scolastica e Universitaria.

Così ha dichiarato don Mario Gullo, parroco della comunità pedemontana: “Siamo impegnati da diversi anni nel promuovere la legalità e siamo lieti di annunciare l’arrivo della Reliquia del martire Beato Don Giuseppe Puglisi. Accoglieremo con gioia tutti coloro che desiderano venerare questo testimone del Vangelo, il quale ha sconfitto il male della mafia con la sua fedeltà al Signore e il suo amore per i suoi fratelli”.2