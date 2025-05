Modica, le nuove generazioni protagoniste della Giornata mondiale della diversità culturale

"In occasione della Giornata Mondiale della diversità culturale e per il dialogo, abbiamo lanciato messaggi di solidarietà, unione e fratellanza attraverso la voce dei bambini, il suono degli strumenti, il canto e la musica, in un luogo significativo della nostra Città come la scalinata di San Pietro. I testi scelti hanno avuto come denominatore comune lo spirito di questa giornata. Ed è stato emozionante vedere i bambini stare insieme, manifestare gioia e spontanea condivisione. E’ stato importante ascoltarli ognuno nella propria lingua e poi, tutti assieme, nella lingua comune". Lo hanno detto la sindaca di Modica, Maria Monisteri, e l'assessora alle Politiche educative, Concetta Spadaro.

"Protagonisti, i piccoli della scuola dell’infanzia che a settembre sentiranno la loro prima campanella e i ragazzini di quarta e di quinta elementare dei quattro istituti comprensivi di Modica: Giacomo Albo, Raffaele Poidomani, Carlo Amore Piano Gesù e Santa Marta Ciaceri. Con loro, allievi ed insegnanti dell’istituto Verga accompagnati dalla professoressa Loredana Vernuccio e dal professore Francesco Sindoni che hanno presentato l’evento con le performance dell’orchestra dei fiati del liceo musicale di Modica e quelle delle studentesse e degli studenti del coreutico che hanno portato in scena una danza africana. Un bel bagno di folla, con la voglia di essere partecipi di uno spettacolo anche commuovente come quando è stato intonato Fratelli d’Italia accompagnato da una gestualità comunicativa molto forte e come quando è stato eseguito l’Inno alla gioia, manifesto dell’Europa. Al di là dell’evento, è stato tracciato il solco di un percorso quotidiano da fare assieme alle nuove generazioni, assieme ai docenti e ai genitori. Da portare avanti anche grazie alla sensibilità dei dirigenti scolastici dei quattro istituti della Città e del liceo Verga, presenti ieri. Infine, grazie a quanti hanno collaborato a cominciare dagli operai della GesCo coordinati da Melissa Solarino e dagli uffici di Palazzo San Domenico che si sono spesi per dare sostegno e organizzazione a questo evento”.