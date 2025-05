SAC, al via la nuova rotta Delta Air Lines tra Catania e New York

È atterrato questa mattina all’Aeroporto di Catania il primo volo diretto Delta Air Lines proveniente da New York-JFK, inaugurando ufficialmente la nuova tratta che collegherà con frequenza giornaliera Catania e la Sicilia orientale alla metropoli statunitense per tutta la stagione estiva.

L’avvio di questa importante rotta intercontinentale rappresenta un passo strategico per l’internazionalizzazione della Sicilia e un’opportunità significativa per il turismo e l’economia del territorio.

“L’arrivo di Delta Air Lines a Catania con un collegamento diretto da New York è un traguardo storico per la nostra regione”, ha dichiarato Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC. “Questo volo non solo rafforza l’attrattività internazionale della Sicilia, ma testimonia anche l’impegno costante di SAC nel connettere il nostro territorio con i principali hub globali, offrendo nuove opportunità a cittadini, imprese e viaggiatori”

L’inaugurazione del volo è stata accolta con una cerimonia di benvenuto nello scalo catanese, alla presenza delle autorità locali, dei vertici di SAC e dei rappresentanti della compagnia aerea.