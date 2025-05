Modica, in contrada Caitina un'altra antenna 5G: montano le proteste

Ancora polemiche e proteste per l'installazione di antenne 5G nel territorio di Modica e in zone densamente abitate. L'ultimo caso è quello sollevato da una famiglia residente in una villetta di contrada Caitina: qui, in pochi giorni, è stato montato un traliccio di circa 35 metri dove si stanno collocando parabole e apparecchiature per la diffusione del segnale 5G. Il traliccio è stato collocato in un terreno privato, a pochi metri dalla villetta. I proprietari si sono rivolti ad un lega alle richiestele e, per il momento, l'avvocato sarebbe riuscito a bloccare i lavori di attivazione dell'impianto in attesa che il Comune di Modica e la società telefonica diano risposte ai quesiti posti dall'avvocato della famiglia che si oppone alla collocazione di quell'antenna, Oltre ai dubbi su eventuali danni alla salute, bisogna tenere presente anche problemi di sicurezza legati alla collocazione del traliccio che dovrebbe avere, in cima, la luce rossa di segnalazione per la navigazione aerea. Un accorgimento che, indipendentemente dalla messa in funzione dell'impianto, è necessario. Attualmente questa misura di sicurezza non esiste.