Ragusa, market della droga in centro storico: arrestato giovane Gambiano

La Polizia di Ragusa ha tratto in arresto un gambiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione è scaturita durante l’attività di controllo del territorio e da appostamenti effettuati nel centro storico di Ragusa, in cui l’attenzione degli operatori è stata attirata dal continuo andirivieni di persone da una abitazione, nella disponibilità di uno straniero di 25 anni, originario del Gambia. Gli agenti sono intervenuti nell’abitazione, e la successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti di vario tipo: 252 grammi di hashish, 136 grammi di marijuana, 76 grammi di cocaina, altre 51 dosi di cocaina, 31 dosi di crack e una somma di 2375 euro in banconote di diverso taglio, nonché tutto il necessario per confezionare la droga.

Il materiale rinvenuto è stato sequestrato, l’uomo è stato tratto in arresto ed associato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.