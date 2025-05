Ricercato per reati commesssi in Albania:catturato a Catania

La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 31 anni, ricercato in ambito internazionale per reati commessi in Albania. L'uomo è stato fermato dagli agenti della squadra volanti della Questura di Catania.

Durante un posto di controllo in via Acquicella, i poliziotti hanno notato un'auto sospetta con a bordo quattro persone.

Pertanto, hanno intimato l'alt per svolgere tutti gli accertamenti del caso. Il conducente si è fermato e quando i poliziotti si sono avvicinati ha chiesto di poter andare via perché aveva un appuntamento importante. Gli agenti, però, non hanno dato seguito alla goffa richiesta, posta, evidentemente, nel tentativo maldestro di eludere i controlli.

Non appena hanno ispezionato l'auto, i poliziotti hanno trovato nel portabagagli una mazza da baseball, una mazza da golf e un tirapugni. Anche in questo caso, il giovane conducente dell'auto ha tentato di imbastire una giustificazione poco credibile, riferendo di essere un appassionato di sport, senza però riuscire a spiegare le ragioni del trasporto delle due mazze in piena notte. Quanto ritrovato è stato prontamente recuperato e posto sotto sequestro.

Inoltre, dalle verifiche eseguite sul posto nella banca dati in uso alla Polizia è emerso come il giovane fosse ricercato in ambito internazionale. Pertanto, grazie alla Sala operativa dell'Interpol presso la Direzione Centrale Polizia Criminale, la squadra volanti ha ottenuto il provvedimento di cattura a carico del 31enne, condannato in Albania. I poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno provveduto ad arrestare l'uomo, a disposizione dell'Autorit

Giudiziaria per le eventuali determinazioni su un'eventuale estradizione in Albania. Altresì, lo hanno denunciato per il reato di porto di armi od oggetti ad offendere, ferma restando la presunzione di innocenza dell'indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Nei confronti delle altre persone non è emerso nulla a loro carico.