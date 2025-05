Incidente autonomo sulla Siracusa - Gela: morta una donna di Rosolini

Un incidente mortale e' avvenuto intorno alle 13 sulla Siracusa-Gela nel tratto tra gli svincoli di Noto e Rosolini, in direzione di Gela. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzione, il conducente di un veicolo, per cause che sono al vaglio della polizia stradale di Siracusa, ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. A perdere la vita e' stata Francesca Sparacino, 68 anni, residente a Rosolini, mentre il conducente e' rimasto illeso ed e' in stato di shock. Si e' reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo coinvolto nell'incidente.

(foto di Franco Assenza)