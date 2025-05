Furto commesso a Ortigia, denunciato a Siracusa pure per ricettazione

Continuano le attività investigative dei carabinieri di Ortigia che, a seguito di accurate indagini, hanno identificato e denunciato un pregiudicato 40enne per furto aggravato e ricettazione di un motoveicolo. L’uomo, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, la notte del 26 aprile scorso, si è reso autore di un furto in un esercizio commerciale di viale Regina Margherita, asportando diverse bottiglie di alcolici e alcuni giorni prima, il 21 aprile, aveva tentato un furto in un’abitazione privata in località Carrozziere. In un'altra circostanza, veniva trovato in possesso di una moto Honda, che dai successivi accertamenti esperiti risultava essere provento di un furto commesso a Siracusa il 27 aprile. Il veicolo è stato restituito al proprietario. Il 40enne, attualmente è detenuto presso la casa circondariale di Siracusa, dopo l’arresto del 28 aprile per altri furti commessi tra febbraio e marzo, in Ortigia, in abitazioni private e in attività commerciali.