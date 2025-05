Neo deputato all'Ars Alessandro Porto aderisce a Fdi: al gruppo sono 12

Il neo deputato all'Ars Alessandro Porto, entrato a Sala d'Ercole in sostituzione di Giuseppe Castiglione che è stato arrestatonell'ambito di una inchiesta che ipotizza il reato di voto di scabio politico-mafioso, entra in Fratelli d'Italia aderendo al gruppo dei meloniani di Palazzo dei Normanni. "È con convinzione e senso di responsabilità che ho scelto di aderire a Fratelli d'Italia - dice Porto, che era stato eletto nelle file del Mpa -. In un momento cruciale per la Sicilia e per la nazione, ritengo fondamentale lavorare in un progetto politico chiaro, coerente e radicato nei valori del centrodestra, che oggi trova in Fratelli d'Italia la sua espressione più credibile. Desidero ringraziare il commissario regionale Luca Sbardella per il confronto serio e costruttivo che ha accompagnato questo percorso, Arianna Meloni per la fiducia e l'accoglienza all'interno della comunità del partito, e il responsabile organizzazione del partito, Giovanni Donzelli, per il supporto e la visione condivisa - aggiunge -. Un ringraziamento speciale va anche al sindaco di Catania, Enrico Trantino, per i due anni di proficua collaborazione nella giunta comunale, durante i quali ho avuto l'onore di servire come assessore. È stata un'esperienza amministrativa significativa, che porterò con me anche nell'attività parlamentare. Al sindaco ribadisco la mia piena disponibilità a sostenerlo dal Parlamento regionale, nell'interesse della città e dei catanesi". Soddisfazione da parte del commissario di FdI in Sicilia Luca Sbardella: "L'ingresso di Porto rafforza ulteriormente la presenza e l'azione di Fratelli d'Italia all'interno dell'Assemblea regionale siciliana - dice -. La sua adesione rappresenta il riconoscimento del buon lavoro che il partito sta portando avanti sui territori e nelle istituzioni". Con l'adesione di Porto il gruppo di FdI all'Ars sale a 12 componenti e diventa il secondo per grandezza dopo Forza Italia che conta 14 parlamentari.