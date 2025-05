Un incendio è divampato nel pomeriggio su Monte Pellegrino, a Palermo. Stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco e un elicottero.

Il rogo è visibile nella zona di via Ammiraglio Rizzo. Il rogo in questo momento è già circoscritto e le squadre antincendio stanno lavorando per limitare i danni alla macchia mediterranea.