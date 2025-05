Premio al pronto soccorso di Siracusa: con l'hi-tech meno attese

Un ampio processo di cambiamento, basato su soluzioni tecnologiche e digitali, ha permesso di ridurre le attese dei pazienti in pronto soccorso e migliorare il clima nelle aree di emergenza-urgenza.

Per questo esempio di "sanità incentrata sulla persona" l'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa ha ricevuto Premio Innovazione Digitale in Sanità, promosso dall'Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico di Milano e conferito dalla Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso).

Il progetto ha introdotto un modello innovativo, sostenibile e digitale per la gestione dell'emergenza-urgenza basato su un sistema di tracciamento in tempo reale accessibile anche da remoto per i familiari e su un meccanismo automatico di segnalazione dei pazienti over 65 ai servizi territoriali.

Da luglio 2024 a marzo 2025, questo ha portato a una riduzione del 34% della permanenza media in Pronto Soccorso e oltre 4.500 segnalazioni attivate verso servizi di cure domiciliari e palliative.

Per Fiaso questo progetto rappresenta un modello di eccellenza nella sanità pubblica italiana, in grado di coniugare innovazione digitale, gestione efficace dei dati, empowerment degli operatori e centralità del paziente. "Un esempio virtuoso - sottolinea il presidente Fiaso Giovanni Migliore - e una strada che può essere percorsa da tanti altri Pronto Soccorso in tutto il Paese, perché modulabile e sostenibile, a tutto vantaggio di cittadini e operatori sanitari".

"Il progetto - commenta il direttore generale dell'Asp di Siracusa, Alessandro Caltagirone - va ben oltre l'introduzione di una nuova tecnologia nei Pronto Soccorso: è l'espressione di un vero e proprio cambio di paradigma, che mette al centro contemporaneamente i bisogni degli operatori, dei pazienti e delle loro famiglie. Questo risultato ci incoraggia a continuare su questa direzione, affinché il nostro modello possa rappresentare un punto di riferimento per una sanità pubblica più moderna, umana e sostenibile, a livello regionale e nazionale".