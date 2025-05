Automobilismo, 155 piloti iscritti alla 40esima Val D'Anapo - Sortino

Sono 155 i piloti che hanno aderito alla 40^ Coppa Val d'Anapo-Sortino, al via oggi con 92 vetture moderne, 13 bicilindriche e 50 auto storiche, a conferma dell'alto livello tecnico e sportivo della manifestazione organizzata da Aci Siracusa e Pro Motor Sport, in collaborazione con il Comune di Sortino. Tra i protagonisti più attesi spicca Francesco Conticelli, vincitore domenica scorsa a Fasano al volante della sua Nova Proto NP01 di classe regina. A contendergli il successo saranno Franco Caruso, protagonista un avvio di stagione entusiasmante anch'egli al volante della nuova Nova Proto NP01, e l'idolo di casa Luigi Fazzino, pilota e vincitore dello scorso anno, che punta a un'altra grande prestazione con la sua Osella PA 2000 Turbo. Da confermare la presenza di Samuele Cassibba, che dovrebbe portare al debutto la nuova Nova Proto 3000 V8, vettura in fase di ultimazione