Un murale Ad Avola per celebrare Falcone e Borsellino, la sindaca: è memoria attiva

Nel 33º anniversario della strage di Capaci, la città di Avola ha voluto rendere omaggio a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con un segno tangibile e duraturo: un murale, realizzato dall’artista Salvo Muscarà, che celebra il coraggio e l’eredità morale dei due magistrati simbolo della lotta alla mafia, realizzato al centro giovanile Falcone e Borsellino con la condivisione e partecipazione delle autorità militari e delle forze dell’Ordine. “Un’opera che non è solo espressione artistica, ma memoria viva e messaggio permanente – dichiara il sindaco Rossana Cannata –. Un modo per imprimere nella nostra città i valori della legalità, del rispetto e dell’impegno civile”. La giornata ha visto protagonisti anche gli studenti e il Consiglio comunale dei ragazzi con i “Dusty Eco Legality Games”, un percorso educativo fatto di giochi, sfide e riflessioni, pensato per promuovere il rispetto delle regole, la cittadinanza attiva e l’educazione ambientale. “Educare alla legalità – aggiunge il sindaco – significa stare ogni giorno dalla parte giusta, formare coscienze libere e consapevoli. È una responsabilità che ci riguarda tutti: famiglie, scuola, istituzioni. Solo così possiamo costruire un futuro più giusto e più forte per i nostri giovani”.