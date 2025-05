Modica, a Palazzo Grimaldi lezioni di legalità nel ricordo di Falcone e Borsellino

Il 33esimo anniversario della strage di Capaci e il ricordo di Giovanni Falcone, della moglie, Francesca Morvillo, degli uomini della scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, sono stati al centro della cerimonia che si è svolta alla Fondazione Grimaldi di Modica. Una cerimonia improntata alla legalità e al suo vero significato nella vita di tutti i giorni. Una lezione di legalità con "docenti" di primo piano quattro magistrati che hanno dialogato con una rappresentanza di studenti dell'Istituto Galilei-Campailla di Modica, ospiti della iniziativa. I magistrati, nei loro interventi, hanno messo in rilievo la necessità di essere partecipi della lotta alla mafia, e alla criminalità in genere, con i comportamenti caratterizzati da civismo e legalità. Hanno tracciato, ognuno facendo leva dalle loro esperienze professionali, come la mafia sia cambiata: non è più quella degli stragisti, dei pecorai con la coppola e il fucile a canne mozze. La mafia è nel sistema, non fa rumore, è quella dei cosìddetti colletti bianchi. "La società civile - questo il messaggio lanciato ai giovani - non dovrebbe avere bisogno di eroi che sacrificano la loro vita per affermare la legalità. La speranza è che il futuro sia popolato da eroi normali: innanzitutto insegnanti ed educatori, artisti, artigiani che forgiano la materia, poeti e scrittori".

Gli studenti hanno proposto una lettura drammatizzata tratta dal testo “Dialogo semiserio tra due…scoppiati” di Giuseppina Tesauro, e alcune riflessioni critiche sull’evento commemorativo.

Sulla balconata del Palazzo Grimaldi, nel centro storico di Modica, è stato collocato uno striscione con l'immagine di Falcone e Borsellino sorridenti: una immagine che resterà sulla balconata del palazzo fino al 19 luglio, la data che segna la strage di via D'Amelio con l'assassinio di Paolo Borsellino e della sua scorta.

NELLA FOTO, da sinistra: il procuratore della Repubblica di Ragusa, Francesco Puleio; il procuratore generale della Repubblica di Caltanissetta, Fabio D'Anna; il sostituto procuratore generale della Repubblica di Messina, Felice Lima; il presidente del Tribunale di Ragusa, Francesco Paolo Pitarresi; il presidente della Fondazione Grimaldi, Salvatore Campanella.