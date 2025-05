Modica, scerbatura "fai da te" a scuola: e il Comune ancora sotto accusa

L'Istituto scolastico Carlo Amore, plesso elementare di Gianforma, ha ringraziato, con un post, il papà di un bambino che frequenta quella scuola per avere ripulito, di propria iniziativa, gli spazi esterni della scuola. L'episodio, però, ha dato la stura all'ennesima polemica con l'amministrazione comunale di Modica sui ritardi nelle operazioni di scerbatura. I consiglieri comunali Piero Covato, Daniele Scapellato, Giovanni Alecci e Giammarco Covato, in una nota, plaudono all'iniziativa ma parlano anche di "sconfitta morale da parte di chi dovrebbe pensare a svolgere queste mansioni”.

"Ci risulta che altri cittadini si stiano muovendo per organizzarsi in squadre ed effettuare medesimi interventi anche in prossimità di incroci e rotatorie, laddove la visibilità è notevolmente ridotta a discapito della sicurezza stradale. Ribadendo il nostro apprezzamento per la buona volontà dei cittadini, non possiamo non stigmatizzare l’atteggiamento dell’amministrazione comunale di Modica che si dimostra sorda alle nostre segnalazioni".