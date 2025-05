Partinico, con l'auto contro una saracinesca: morti due giovani

E’ di due giovani morti il bilancio dell’incidente che si è verificato a Partinico nella statale 186. Due giovani a bordo di un’auto sono finiti contro una saracinesca in via Principe Umberto. I due di 25 e 21 anni sono stati estratti dai vigili del fuoco e affidati ai sanitari del 118 e trasportati in ospedale. Sono morti poco dopo. Per i due che erano a bordo non c’è stato nulla da fare. L’impatto è stato molto violento e i due ragazzi hanno riportato gravi lesioni. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale di Partinico. Le vittime sono Cristian Abbate di 25 anni e Leonardo Di Blasi di 21 anni. Viaggiavano a bordo di una Fiat Grande Punto. Chi si trovava al volante ha perso il controllo ed è finito contro la saracinesca di un’edificio. Nel luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, i carabinieri e gli agenti della polizia municipale di Partinico.