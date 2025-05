Scicli, cittadini di Jungi ripuliscono strade da erbacce

La situazione di degrado e di sporcizia presente in tante parti di Scicli richiede iniziative e interventi urgenti, seri e concreti da parte dell’Amministrazione comunale. A lavorare e a sostituire l’amministrazione pubblica, venerdì sera, al Villaggio Jungi , c’erano i cittadini. Che indignati e stanchi di aspettare, hanno deciso di rimboccarsi le maniche e ripulire la zona intetessata dalle vie Segantini, Eraclito, Esopo e Collodi, tutte piene di erbacce e sterpaglie. Nonostante il caldo, i cittadini si sono muniti di scope, palette, sacchi ed altri attrezzi ed hanno ridato decoro al quartiere.

A rivolgere loro un plauso l’ex assessore alle manutenzioni del Comune di Scicli, Guglielmo Scimonello: “I residenti, in assenza delle Istituzioni e dei servizi che pagano profumatamente, hanno deciso essi stessi di ripulire per eliminare le erbacce e bonificare tutta la zona.