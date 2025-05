Pallamano, lo Scicli Social Club si aggiudica il derby cittadino

SCICLI SPORT CLUB - SCICLI SOCIAL CLUB 31-38 (pt 13-18).

SCICLI SPORT CLUB: Carbone, Fargione, Parisi Assenza (13), Sigona (4), Buffolino (1), Stracquadanio, Di Tommasi (3), Terranova, Cannizzaro (5), Alvarado, Garozzo, Ruta (4), Rendo (1), Cappello, Fortino, Buscaino. Allenatore: Saro Cappello.

SCICLI SOCIAL CLUB: Manenti, Martino L., Marino (1), Nakoue (4), Occhipinti, Cieci, Carbone (16), Ciavorella (12), Drago (2), Mormina, Martino A. (3), Iacono.

Allenatore: Luca Ammatuna.

ARBITRI: Fabio Bocchieri e Vito Cardaci.

E’ stata una partita aperta, fluida e divertente senza alcun tatticismo, in cui ha prevalso il maggior tasso di esperienza. I gagliardi giovani biancazzurri ben catechizzati dal proprio allenatore hanno sempre giocato con giudizio e un piglio di spavalderia, punendo in modo inesorabile gli errori commessi dai gialloverdi in fase di attacco. I gialloverdi scesi in campo in modo inedito con: Iacono in porta, Marino, Nakoue, Carbone, Ciavorella, Drago e Antonino Martino, hanno fatto registrare delle importanti assenze riguardanti Ballaera e Ficili (appiedati del Giudice Sportivo), Costa, Sammito, Causarano e Delitala (per motivi personali). La partita sin dal fischio d’inizio è stata sempre controllata dai gialloverdi che si sono portati sul 0-2, con due possenti penetrazioni di Carbone. I biancazzurri non si sono disuniti, anzi, tutt’altro, sono riusciti con Parisi Assenza e Rendo a ribaltare il vantaggio portandosi sul 3-2. La partita è stata molto equilibrata fino al decimo minuto, quando i biancazzurri hanno subito una sospensione dì due minuti. Da quel momento i gialloverdi hanno preso il largo e con un parziale di 4-0 si sono portati in vantaggio (7-9), incanalando la gara verso l’esito finale. I biancazzurri nei minuti finali hanno fallito con Parisi Assenza un tiro dai sette metri, intuito e parato abilmente da Iacono. Il primo tempo è terminato con il parziale di 13-18.

Nella ripresa non è cambiato l’andamento della partita con i gialloverdi sempre avanti con il punteggio e i biancazzurri ad inseguire, approfittando delle leggerezze in attacco commesse da Ciavorella e Carbone. In evidenza, ancora una volta, la prova del giovane under 14 Nicolò Manenti, subentrato a Iacono, che ha effettuato alcuni interventi decisivi. Buona la prova dell’altro under 14 Jimmi Marino (al suo esordio in prima squadra) che ha anche segnato un rete di ottima fattura.

Il coach Luca Ammatuna al termine della partita ha puntualizzato: “Finalmente siamo arrivati alla fine del campionato. Abbiamo chiuso con una vittoria. Devo fare i complimenti ai ragazzi che si sono impegnati fino al termine, anche se qualcuno in non perfette condizioni fisiche. Vogliamo dedicare questa vittoria al nostro caro Bassem Nakoue che proprio oggi ha festeggiato il suo 17mo compleanno”.