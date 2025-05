Delmastro in visita all'Ucciardone di Palermo: "Contrario ai permessi premio ai boss"

"La Colosimo ha parlato di 200 permessi premio ai boss? Condivido il suo grido di dolore, indirizzato a chi di competenza, cioè a coloro che li consentono.

Noi siamo assolutamente contrari ai permessi premio.

Questi però non sono certamente di competenza del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che si sta occupando, invece, secondo l'ordinamento di alta sicurezza, il 41 bis".

Così il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, parlando con i giornalisti a conclusione della sua visita al carcere Ucciardone di Palermo, insieme al parlamentare e responsabile nazionale per le Politiche del Mezzogiorno di Fratelli d'Italia, Carolina Varchi e al senatore Raoul Russo, componente della commissione nazionale Antimafia.

"Non disvelo un segreto d'ufficio - prosegue - nel dire che c'è una intercettazione, di alcuni camorristi, che vogliono farmi saltare in aria perché dicono che voglio fare funzionare un sistema penitenziario che, da 25 anni, risultava fallito. Questo per raccontare tutti gli sforzi del governo Meloni, nella lotta alla criminalità organizza dentro gli istituti penitenziari", conclude Delmastro.

Il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Giustizia alla Camera, Carolina Varchi dice: "Contro l'ipocrisia delle sinistre che sanno parlare solo di provvedimenti svuotacarceri, noi osserviamo, ascoltiamo e pensiamo soluzioni strutturali per risultati a lungo termine. Abbiamo ascoltato chi in carcere lavora occupandosi della sicurezza e del trattamento dei detenuti. Conosciamo la vetustà di alcune strutture come l'Ucciardone e stiamo lavorando, grazie ad mio ordine del giorno, approvato dal governo e in corso di attuazione ad opera del commissario straordinario edilizia penitenziaria, affinché le strutture penitenziarie situate all'interno dei centri urbani, come il carcere Ucciardone di Palermo, vadano progressivamente dismesse per fare spazio a nuovi istituti, più moderni e sicuri, realizzati in aree periferiche".

"Si tratta di un passo fondamentale - prosegue - per affrontare in modo concreto il problema del sovraffollamento carcerario e migliorare le condizioni di sicurezza. Con la destra al governo l'esecuzione della pena rimane una certezza e le poderose assunzioni degli ultimi due anni sono il segno di aver intrapreso la strada giusta anche con un proficuo confronto con tutti i sindacati della penitenziaria", conclude Varchi.