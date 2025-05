Concorso un 'Casco vale la vita', premiati gli studenti di Siracusa

Nel pomeriggio di ieri, presso il dopo lavoro “ISAB” di Città Giardino di Melilli (SR), si è conclusa la 17^ edizione del concorso “Un Casco vale una Vita”, progetto ideato dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Siracusa e sviluppato in sinergia con l’Ufficio Scolastico Territoriale e la società ISAB.

Dopo gli incontri, ciascuna delle terze classi di scuola secondaria di 1°grado della provincia ha presentato i disegni sul tema scelto quest’anno: “SEMPRE SULLA CRESTA, CON CASCO IN TESTA”. Sui 144 caschi donati da ISAB ad altrettanti studenti, è stato apposto il logo ideato da uno studente del Liceo di Palazzolo Acreide.

L’ideatore è intervenuto sul palco, per spiegare la sua creazione, ritirando successivamente il premio devoluto, un tablet.

Il collegio dei docenti ha, quindi, proclamato i vincitori di classe dei 31 istituti coinvolti quest’anno. Con il supporto e la supervisione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Siracusa, gli elaborati vincitori di classe e d’istituto sono stati esaminati da una commissione formata dai partner promotori del progetto e da docenti del Liceo Artistico “Antonello Gagini” di Siracusa, che, sulla base del linguaggio artistico e delle tecniche grafiche utilizzate nonché delle tematiche rappresentate, hanno scelto i migliori tre a cui è stato poi donato, come premio, un “TABLET” ciascuno.

Dopo la foto ricordo, i ragazzi hanno ritirato i loro caschi e si sono divertiti, fra le moto e le auto dei Carabinieri, esposte in uno stand che esponeva uniformi storiche e attrezzatura tecnica in uso all’Arma dei Carabinieri.