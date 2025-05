Incidente stradale a Giarre, scontro fra 2 auto: un 15enne è grave

Incidente stradale intorno alle 13 in via Benedetto Croce, nel sottopasso che congiunge Giarre a Riposto, nel Catanese. Due auto si sono scontrate frontalmente e a bordo di una delle due auto viaggiavano una donna assieme al figlio 15enne, che sono rimasti feriti. Il giovane è stato trasportato in elisoccorso al Policlinico di Catania, dopo essere stato portato all'ospedale di Giarre. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Giarre.