Asp di Palermo, 476 prestazioni nell'Open day a Ficarazzi

Si è conclusa con un bilancio di 476 prestazioni complessive la tappa dell'Open Day Itinerante della Prevenzione organizzato dall'Asp di Palermo a Ficarazzi. Il dato, registrato in 5 ore di lavoro, è emblematico sull'interesse e la partecipazione sempre crescente degli utenti verso i servizi di prevenzione offerti sul territorio dall'Azienda sanitaria del capoluogo. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l'Amministrazione locale e con la I Circoscrizione del Distretto Lions 108Yb. In particolare sono stati 72 gli esami dello screening del diabete; 101 della prevenzione cardiovascolare, 80 degli screening pediatrici visivo e logopedico; 22 dello screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse; 32 dello screening audiometrico, 39 tra pap test e hpv test e 31 i sof test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Inoltre, sono state somministrate 15 vaccinazioni, mentre sono state 11 le consulenze psicologiche, 27 le richieste esitate dallo sportello amministrativo e 6 i microchip impiantati dai veterinari nell'ambito delle attività di prevenzione del randagismo.

Intenso il programma dei prossimi giorni dell'Open day dell'Asp di Palermo: i camper della prevenzione itinerante saranno martedì prossimo 27 maggio a Bompietro, giovedì 29 ad Aliminusa, il 3 giugno a Caltavuturo e sabato 7 giugno a Borgetto.