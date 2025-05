Ex sindaco di Catania al mercato 'A Fera o luni', Bianco: è trascurato

"Non un sopralluogo e neppure una semplice passeggiata la visita che Enzo Bianco ha effettuato, in compagnia dell'ex consigliere comunale Mario Crocitti, al Mercato di piazza Carlo Alberto (A Fera 'o Luni, per i Catanesi . "Ho voluto rispondere alle chiamate da parte di numerosi operatori - ha dichiarato Bianco - che si trovano in difficoltà per tanti grandi e piccoli problemi quotidiani. Ho immediatamente risposto perché Catania è sempre nel mio cuore. Sono lusingato per l'affetto e la cordialità con cui sono stato accolto. Abbiamo parlato, ci siamo confrontati; ho osservato. Il Mercato, purtroppo, pur essendo sempre attivo e cuore pulsante del commercio cittadino, sembra essere trascurato. Tanti i problemi di ogni genere. Uno solo per tutti: durante il lungo giro non abbiamo notato la presenza di alcun Vigile Urbano. Gli esercenti regolari lamentano la presenza di molti abusivi. Ho raccolto con attenzione tutte le istanze che mi sono state comunicate e sono già al lavoro per suggerire le necessarie soluzioni, sollecitando e pressando le autorità competenti a cominciare dall'amministrazione comunale, con l'aiuto dei Consiglieri Comunali"