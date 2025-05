Paura a Floridia per il fuoco in un'abitazione: immobile era disabitato

Momenti di paura questo poneriggio a Floridia. Un incendio poco dopo le 17, si è sviluppato in un'abitazione di via Crispi. Scattato l'allarme, la strada è stata chiusa per motivi precauzionali. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e un'ambulanza. L'allarme è però rientrato quando i pompieri hanno accertato che l'abitazione era disabitata. Restano da accertare le cause del rogo. Dopo 2 ore la situazione è tornata alla normalità e la polizia locale ha riaperto la strada.

L.M.