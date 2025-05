Festival di Cannes, Palma d'oro Jafar Panahi per a Simple accident

La Palma d'ora al 78/o festival di Cannes è stata assegnata al regista dissidente iraniano Jafar Panahi per a Simple accident. Dal palco del festival il regista ha lanciato un appello: "Credo che sia il momento per chiedere a tutti gli iraniani che sono nel mondo: mettiamo da parte problemi, le differenze, la cosa più importante è la libertà del nostro Paese. Il cinema è una società, nessuno ha il diritto di dirci cosa fare, cosa non fare". Il premio al migliore attore è andato a Wagner Moura per O Agente secreto, di Kleber Mendoca Filho. Come miglior attrice ha vinto Nadia Melliti per il film Le petit dernier di Hasfia Herzi. Luc e Jeanne-Pier Dardenne sono stati premiati per la migliore sceneggiatura. Questa edizione del festival sarà ricordata anche per il black out che ha colpito l'intera regione delle Alpi marittime, a poche ore dalla cerimonia di chiusura. Dalle indagini è emerso, secondo la procura di Grasse, che si è trattato di un "atto doloso". Tre dei quattro tralicci della linea elettrica ad alta tensione che rifornisce la città di Cannes "sono stati tagliati" ha riferito il procuratore. Il premio al migliore attore del 78/o Festival di Cannes assegnato dalla giuria presieduta da Juliette Binoche è andato a Wagner Moura per O Agente secreto, di Kleber Mendoca Filho. La Palma d'oro per il miglior cortometraggio è stata vinta da I'm Glad You're Dead Now di Tawfiq Barhum. La Camera d'or, il premio per la migliore opera prima, assegnato dalla giuria presieduta da Alice Rohrwacher, è stato vinto dal film The president's Cake diretto dall'iracheno Hasan Hadi, al suo debutto alla regia. Il premio per la Migliore sceneggiatura con Juliette Binoche presidente di giuria, è stato vinto da Jeunesse Meres di Luc e Jeanne-Pier Dardenne. Il Premio speciale, assegnato dalla giuria è stato vinto da Resurrection di Bi Gan. Il premio per la migliore regia con la giuria presieduta da Juliette Binoche, è stato vinto da Kleber Mendonca Filho per il film O agente secreto. Il premio alla migliore attrice è andato a Nadia Melliti per il film Le petit dernier di Hasfia Herzi. Il Grand Prix, il secondo per importanza dopo la Palma d'oro, è stato vinto da Sentimental value di Joachim Trier La Palma d'oro del 78/o Festival di Cannes assegnata dalla giuria presieduta da Juliette Binoche è stata vinta da Jafar Panahi per a Simple accident.