Domani al voto 17 Comuni in Calabria: alle urne a Lamezia e Rende

Sono 17 i Comuni calabresi interessati al voto amministrativo di domenica 25 e lunedì 26 maggio per l'elezione del sindaco ed il rinnovo dei Consigli comunali.Di questi quattro con oltre 15mila abitanti e la possibilità, quindi, di dover ricorrere al ballottaggio per l'elezione del sindaco.

mezia Terme (Catanzaro), Rende e Cassano allo Ionio (Cosenza) e Isola Capo Rizzuto (Crotone).

A Lamezia, quarta città calabrese per numero di abitanti, le liste presentate sono 14, con 330 candidati. Gli aspiranti sindaci sono tre: Doris Lo Moro, che è già stata primo cittadino dal 1993 al 2001, per il centrosinistra; Mario Murone per il centrodestra e Gianpaolo Bevilacqua, sostenuto da un polo civico di area centrodestra.

Le liste a sostegno di Doris Lo Moro sono cinque (Pd, Movimento 5stelle, Azione e le civiche "Era Ora" e "Per vivere bene"); sei per Murone (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati, Calabria Azzurra e Lamezia Domani) e tre per Bevilacqua (Gianpaolo Bevilacqua sindaco del popolo, Indipendenza e Lamezia nel cuore-Italia del meridione).

A Rende le liste presentate sono state 18 a sostegno dei cinque candidati a sindaco. Gli aspiranti primi cittadini sono Sandro Principe, che è stato già sindaco in passato, sostenuto da sei liste; Marco Ghionna (sei liste a sostegno anche per lui, tutte del centrodestra); Giovanni Bilotti (tre liste, tra cui quella del Pd ma senza il simbolo del partito); Rossella Gallo (due liste, tra cui il Movimento 5 Stelle) e Luciano Bonanno (una lista).

Ad Isola Capo Rizzuto i candidati a sindaco sono tre, tutti avvocati. Si tratta dell'uscente Maria Grazia Vittimberga, sostenuta da quattro liste civiche; Maurizio Piscitelli, candidato del centrodestra con il sostegno di quattro liste, e Andrea Filici, del Partito democratico di cui è segretario cittadino e con una lista in suo appoggio con il simbolo dem.

Anche a Cassalo Ionio i candidati a sindaco sono tre: Antonello Avena, Carmen Gaudiano e Gianpaolo Iacobini. La coalizione che ha governato negli ultimi anni la città, con la Giunta presieduta da Giovanni Papasso, che non ha potuto ricandidarsi perché ha completato i due mandati, è rappresentata da Carmen Gaudiano, neurologa, sostenuta da tre liste. Antonello Avena, ingegnere ed estraneo i partiti, è sostenuto da una sola lista, mentre Gianpaolo Iacobini, avvocato, indipendente ma indicato da Forza Italia, é appoggiato da cinque.

Si può votare dalle 7 alle 23 di domenica 25 maggio e dalle 7 alle 15 di lunedì 26 quando cominceranno le operazioni di spoglio.