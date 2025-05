Calcio, il Modica in Basilicata per la semifinale di andata dei play off di Eccellenza con Elettra Marconia

Il Modica affronta domenica pomeriggio, sul campo del Pisticci, nel Materano, la semifinale di andata dei play off di Eccellenza. L'avversario è l'Elettra Marconia che sarà, poi, di scena al Vincenzo Barone di Modica, domenica prossima 1 giugno. I rossoblù di Pasquale Ferrara sono in ritiro a Policoro, ad una trentina di chilometri da Pisticci che raggiungeranno in pullman nel primo pomeriggio. L'allenatore del Modica ha a disposizione quasi tutta la rosa, ad eccezione di Viegas che accusa un problema muscolare, e di Fragapane, anch'egli alle prese con un infortunio. Gli avversari di questo Playoff hanno chiuso il proprio campionato a 52 punti, come terzi della classe a pari punti con la Lykos Tolve, a sole cinque lunghezze dalla vetta in un campionato molto equilibrato. La formazione allenata da Giuseppe Viola ha dimostrato carattere e solidità durante la stagione, conquistando lo stesso numero di punti in trasferta che in casa, fino a conquistare la fase nazionale vincendo contro la Montescaglioso Calcio che a sorpresa aveva eliminato il San Cataldo, formazione favorita.

Anche nel Materano, la squadra sarà sostenuta da un gruppo di tifosi che, malgrado la distanza, non ha voluto rinunciare all'appuntamento.

Al “Michetti” di Pisticci la semifinale di andata dei play off nazionali tra Elettra Marconia e Modica è stata affidata alla direzione arbitrale del signor Manuel Monti della sezione AIA di Como. I suoi assistenti saranno Luca Arcella della sezione di Frattamaggiore e Alfonso Rocco della sezione di Castellammare di Stabia. Quarto uomo sarà il signor Francesco Scarati di Termoli. Fischio d’inizio fissato per le 16.