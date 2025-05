Kiwanis Club Modica, Pina Angelico eletta presidente

Rinnovate le cariche sociali per l’anno 2025/26 del Kiwanis Club di Modica. L’Assemblea dei soci, riunitasi in sessione ordinaria, ha proceduto a convalidare la presidente eletta, Pina Angelico e a eleggere il nuovo direttivo che così è composto: Vice Presidente, Giovanni Occhipinti; tesoriere, Carlo Assenza; Cerimoniere e Addetto Stampa, Marco Sammito; Webmaster, Giovanni Occhipinti. I quattro consiglieri eletti sono: Ottavio Manenti, Samuele Macaluso, Giuseppina Trovato e Michele Minioto. Il segretario sarà nominato dalla presidente una volta insediatasi.

Subito dopo l’assemblea, su iniziativa della presidente Maria Zingale, si assume impegno a redigere e a votare il codice etico per il quale si è costituito un comitato di lavoro che si riunirà a breve per concretizzare il documento.