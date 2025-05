Caltagirone, con la moto finisce contro un muro: perde la vita un 25enne

Un agente penitenziario di 25 anni, Antonio Grasso, di Caltagirone, è morto in un incidente stradale verificatosi nella tarda serata di venerdì in via Parini, a Caltagirone. Il giovane era alla guida della sua moto di grossa cilindrata. Per cause da accertare, la moto si è schiantata contro il muro che delimita la carreggiata e il 25enne è stato sbalzato violentemente sull'asfalto. Inutili i soccorsi del personale del 118: Antonio Grasso è morto poco dopo il ricovero all'ospedale Gravina. Sull'incidente indagano gli agenti della Polizia di Stato.