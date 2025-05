Modica, ai Giovedì dell'Unitre il vescovo Rumeo per i 180 anni della Diocesi di Noto

“I centottantanni della Diocesi di Noto”: questo il tema dell’incontro del prossimo 29 Maggio, alle ore 18,00, promosso ed organizzato a Modica, presso la Domus Sancti Petri, dalla locale Sede dell’Università della Terza Età, nell’ambito dei Govedì dell’Unitre. All’incontro interverrà il Vescovo della Diocesi di Noto. S.E. mons. Salvatore Rumeo che, accogliendo l’invito del presidente Enzo Cavallo e di tutto il Consiglio Direttivo della Sede modicana dell’Associazione, ha dato la sua disponibilità ad essere presente. All’incontro, aperto a tutta la Città, sono stati invitati i Sindaci ed i rappresentanti dell’Unitre del comprensorio, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle diverse Associazioni operanti in Città. L’iniziativa oltre a rievocare i principali accadimenti susseguitisi nei 180 anni di vita della Diocesi è stato voluto per consolidare i rapporti e per l’avvio di utili forme di collaborazione per i quali l’Unitre di Modica è disponibile a fare la sua parte. Nel corso dell’incontro, che sarà aperto con una breve esibizione del Coro Unitre di Modica, diretto dalla maestra Claudia Perrone, dopo i saluti istituzionali sono previste due relazioni. Il prof. Uccio Barone, storico, interverrà sul tema “La storia, la fede, le città. La Diocesi di Noto1844-2024” mentre il Vescovo, mons. Salvatore Rumeo, relazionerà su “Una Diocesi in cammino tra memoria e progetto”.

“Per noi – ha sottolineato Enzo Cavallo - è un piacere avere in un nostro incontro la presenza del nostro Vescovo. Con mons. Salvatore Rumeo, del quale abbiamo avuto modo di apprezzare la massima disponibilità, abbiamo avviato un rapporto che ci ha permesso di immaginare iniziative sicuramente qualificanti per l’Unitre nel suo ruolo di Organizzazione di promozione sociale e nel suo impegno teso alla valorizzazione del volontariato, all’avvio di iniziative mirate ad accompagnare i Soci nei processi di invecchiamento attivo. Sono certo che, con tutte le auspicate collaborazioni, potremo scrivere qualcosa di nuovo e di utile nella storia dell’Unitre di Modica".