Pallanuoto, le donne dell'Orizzonte Catania sempre più vicine allo scudetto

Strapotere Ekipe Orizzonte.

Le etnee offrono una prestazione eccellente e conquistano gara uno della finale scudetto, esaltandosi davanti al pubblico della piscina di Nesima (CT).Le catanesi hanno battuto la Sis Roma con un netto 13-6 nella prima partita della serie che assegnerà il tricolore, esaltando tifosi presenti sugli spalti.

Applausi a scena aperta per le rossazzurre, che hanno imposto il proprio ritmo di gioco sin dal primo tempo, vinto 3-2. A favore delle etnee anche il secondo parziale, conquistato per 4-2.

Nella terza frazione break decisivo per l'Ekipe Orizzonte, ancora avanti con un indiscutibile 5-1. Ininfluente il quarto tempo, chiuso dalle due squadre sull'1-1. Top scorer assoluta del match è stata Bronte Halligan, autrice di quattro gol pesantissimi "Abbiamo giocato questa partita - ha detto Martina Miceli, coach dell'Ekipe Orizzonte - andando dall'inizio alla fine su ogni pallone come se fossimo ancora sullo 0-0. Le nostre giocatrici sono state veramente brave, soprattutto in difesa. Alcuni nostri gol sono arrivati perché le nostre avversarie sono state costrette a forzare e noi abbiamo portato dei contropiede anche piuttosto facili, sbagliandone pure qualcuno. Devo dire però che dietro le ragazze hanno offerto davvero un'ottima prova. Questo dovrà essere il nostro punto di forza anche per la partita di Roma, che non sarà assolutamente facile".

Gara due si giocherà martedì 27 maggio alle 18:30 a Roma, eventuale gara tre è in programma ancora a Catania sabato 31 maggio.