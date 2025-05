Siracusa, è morto Roberto Cappuccio: era il presidente dI Unigroup

Se ne va un pezzo importante dell'imprenditoria di Siracusa. E' scomparso a 59 anni, Roberto Cappuccio, presidente di Unigrioup. La stessa azienda attraverso un comunicato diffuso sul canaale social ne ha dato notizia.

"Un dolore immenso attraversa oggi tutti noi.

Dopo mesi di lotta silenziosa contro una malattia, affrontata con straordinaria forza e dignità, il nostro Presidente Roberto Cappuccio ci ha lasciati.

In questo periodo difficile, ha affrontato l’ennesima sfida con grande riservatezza e coraggio. Ha continuato a lavorare con l’impegno di sempre, senza mai venir meno alla sua visione, alla sua presenza, alla sua determinazione. Tutti noi credevamo che ce l’avrebbe fatta, ancora una volta.

Roberto non è stato solo il fondatore e Presidente di Unigroup: è stato un punto di riferimento umano e professionale, una guida visionaria, una presenza costante. Non solo per noi dipendenti, ma anche per le tante persone che con lui hanno condiviso percorsi di vita e di carriera.

I figli e i soci che da sempre lavoravano al suo fianco prendono oggi in consegna la missione che insieme avevano disegnato, e che rappresenta l’anima e il valore profondo di Unigroup.

Per rispetto e raccoglimento, l’azienda domani rimarrà chiusa per lutto, al fine di consentire la partecipazione ai funerali, che si svolgeranno lunedì 26 maggio alle ore 17.00 presso la Chiesa di Sant’Antonio da Padova. I nostri agenti e responsabili di settore sono comunque disponibili per offrire supporto o chiarimenti a clienti e partner. #CiaoRoberto".