Fdi, nessuna spaccatura nel Siracusano: Sicari coordinatore ad Augusta

Il congresso cittadino di Fratelli d’Italia ad Augusta, svoltosi oggi, si è concluso all’unanimità con l’elezione di Rosario Sicari, candidato condiviso da tutti gli iscritti e dirigenti locali. Un momento significativo, alla presenza dell’on. Luca Sbardella, commissario regionale, dell’on. Gaetano Galvagno, presidente dell’ARS, dell’on. Ruggero Razza, eurodeputato, dell’on. Luca Cannata, deputato nazionale, del sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare, del dirigente nazionale Pietro Forestiere e del Commissario Provinciale Salvo Coletta. Un segnale chiaro di compattezza e coesione che smentisce ogni tentativo di raccontare un partito diviso.

In tutta la provincia di Siracusa, i congressi comunali si sono finora svolti regolarmente e in modo unitario, fatta eccezione per Siracusa città, dove il candidato in linea con l’attuale dirigenza territoriale ha prevalso con ampio consenso.

Nel frattempo, nuovi amministratori locali stanno manifestando interesse a entrare in Fratelli d’Italia, a conferma della crescente attrattività del partito sul territorio.

Anche sul piano elettorale, il radicamento si traduce in risultati concreti: Fratelli d’Italia ha recentemente eletto due consiglieri provinciali, sostenuti da ben 58 amministratori locali. Nessun eletto, invece, tra i candidati appoggiati da chi ha lasciato il partito.

Già nei giorni scorsi, i coordinatori comunali della provincia hanno espresso il loro pieno sostegno all’on. Luca Cannata, riconosciuto come punto di riferimento politico per il lavoro svolto e la coerenza dimostrata, anche a fronte di attacchi mediatici strumentali.

Fratelli d’Italia a Siracusa continua il proprio cammino con serietà, unità e radicamento nei territori.