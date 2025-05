Il Poule scudetto, Siracusa parte male poi si sveglia e batte l'Ospitaletto in rimonta (3 - 2)

Sembrava la domenica della disfatta, ma nel secondo tempo la musica per il Siracusa è cambiata. Così ha battuto in rimonta l'Ospitaletto Franciacorta 3 - 2 per i quasi tremila del De Simone che hanno rinunciato al mare per assistere alla prima semifinale della poule scudetto di serie D.

L’avvio di gara è subito acceso: il Siracusa prova a mettere pressione, ma a colpire è l’Ospitaletto. Dopo appena quattro minuti, complice un errore clamoroso del portiere Iovino, Gobbi si ritrova la palla tra i piedi e non sbaglia: è 0-1. La reazione dei padroni di casa è immediata. Al 10’, l’arbitro concede un rigore per un contatto tra Zorzi e Puzone: dal dischetto Mimmo Maggio è freddo e firma l’1-1.

Nonostante il pari, l’Ospitaletto non si scompone. Cerri e Gualandris spingono con insistenza, mettendo in difficoltà la retroguardia siciliana. Il nuovo vantaggio arriva allo scadere della prima frazione con una combinazione rocambolesca: Cerri colpisce il palo dopo una grande azione personale e sulla ribattuta è il maldestro intervento di Puzone a firmare l’autorete del momentaneo 1-2.

Nella ripresa, il Siracusa alza ulteriormente il ritmo e al 67’ trova il pareggio ancora con Puzone, questa volta nella porta giusta: il suo stacco su calcio d’angolo non lascia scampo a Zorzi. L’Ospitaletto, provato dalle fatiche e dalla pressione dei padroni di casa, fatica a uscire. All’82’ arriva la svolta: Sarao, appena entrato, insacca di testa su un cross perfetto dalla sinistra, completando la rimonta e firmando il definitivo 3-2.

Nel finale, gli orange sfiorano il clamoroso pareggio con Guarneri, ma Iovino si riscatta con un intervento decisivo. È l’ultima emozione di una gara intensa, che premia il cinismo e la spinta del Siracusa, ma che non cancella la buona prestazione degli uomini di Quaresmini.

Domenica 1 giugno, al “Gino Corioni”, la gara di ritorno. Turati dovrà schierare il meglio che l'organico gli offre.

(nella foto Mattia Puzone)