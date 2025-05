Gela, al poeta e scrittore modicano Domenico Pisana il premio "La Gorgone d'oro"

Il poeta e scrittore modicano Domenico Pisana, Presidente del Caffè Letterario Quasimodo, è il vin-citore, per la Sezione A, della XXV edizione del Premio Nazionale di Poesia “La Gorgone d’oro”, fondato nel 2000 a Gela dal Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana “Salvatore Zup-pardo”. A dare comunicazione all’interessato sono stati il Presidente del Premio, Prof. Emanuele Zuppardo, e il Presidente dell’Associazione, Andrea Cassisi.

La giuria , composta, da don Rino La Delfa (Presidente) e dai proff. Maria Luisa Tozzi, Francesco Gioacchino Margani, Fadi Nasr, Antonella La Monaca, Eliana Orlando e l avv. Rita Calò, ha asse-gnato il primo posto alla poesia di Pisana dal titolo “Nella tomba di Lazzaro”, con 50 punti, mentre al secondo posto si è classificata, con la poesia “Cara sorgente” la poetessa Denise Evelyne Parout di Chatillon (Valle d’Aosta) - punti 48,5; terza classificata la poetessa Floriana Raggi di Poggio Tor-riana (Rimini) con punti 47.

Domenico Pisana ritirerà il Premio , consistente nel Trofeo “Gorgone d'Oro” e un assegno di Euro 500,00, nel corso della cerimonia di premiazione che avrà luogo a Gela sabato 19 luglio, ore 18,30, presso il Club La Vela, Viale Federico II di Svevia.

“Ringrazio la giuria e l’organizzazione del Premio per questo riconoscimento – afferma Domenico Pisana - , perché mi stimola sempre di più a credere che la parola del poeta non è la distrazione di un momento né un tranquillante di rassegnazione, né un’ illusione intellettuale e sentimentale, ma la voce necessaria di un dissidente della società contemporanea già falsata dall’alienazione economica e da tante altre alienazioni. Nella poesia premiata c’è una chiara prospettiva filosofica e teologica, in cui la parola si esprime come “dabar”, termine ebraica che indica una creazione, un disegno che si deve realizzare, una nuova esistenza e una nuova umanità da costruire”.