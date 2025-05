Elezioni, affluenza record a Solarino: alle 23 ha votato il 58,2%

Chiusa la prima giornata delle amministrative in Sicilia. Alle 23 il Comune dove si è votato di più è stato Solarino, in provincia di Siracusa. A recarsi alle urne è stato il 58, 2%. Hanno votato 4382 aventi diritto. Nelle precedenti amministrative avevano votato tra 4700 e 4800 cittadini. A Solarino si potrebbe stabilire un nuovo record che potrebbe superare i 5000 alle urne. Un segnale che la partita che giocano il sindaco uscente Peppe Germano ed il deputato Pd all'Ars, Tiziano Spada, è molto sentita: una cosa è certa: chi vincerà non avrà numeri bulgari. Nella mezza giornata di lunedì si potrebbe andare oltre il 70 per cento dei votanti. Il record negativo dell'affluenza alle urne, va a Castiglione di Sicilia (Catania). Alle urne solo il 36,83%.