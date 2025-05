Affluenza alle urne in calo in Calabria: alle 23 ha votato il 47,7%

Affluenza in calo, complessivamente, in Calabria in occasione della prima giornata della tornata elettorale che ha Calabria ha chiamato al voto i cittadini di 17 comuni, 4 dei quali con popolazione superiore a 15mila abitanti.

In regione l'affluenza complessiva, alle 23, è stata del 47,71% contro il 56,75 di 5 anni fa.

A Lamezia Terme, la città più popolosa al voto, i cittadini che si sono presentati alle urne sono stati il 46,25% degli aventi diritto, contro il 54,99 della scorsa tornata elettorale.

In forte flessione l'affluenza a Rende, che si attesta al 52,21% contro il 70,96 di 5 anni fa, il 18% in meno.

A Cassano i votanti sono stati il 47,30%. Cinque anni fa era del 59,12. A Isola Capo Rizzuto, infine, si sono recati alle urne il 54,44% degli aventi diritto contro il 66,21% della passata consultazione-