Amministrative, seggi aperti nei 9 Comuni siciliani al voto: si vota fino alle 15

Sono aperti dalle 7 i seggi nei nove Comuni siciliani - attualmente commissariati - chiamati al voto. Le urne, che nella giornata di ieri erano rimaste aperte dalle 7 alle 23, si chiuderanno definitivamente alle 15.

Subito dopo comincerà lo spoglio.

Gli elettori interessati sono 55.608. Si vota a Realmonte (Agrigento), Montemaggiore Belsito e Prizzi (Palermo), Solarino (Siracusa), Favignana (Trapani), Castiglione di Sicilia, Raddusa e Ramacca (Catania), in quest'ultimo i seggi saranno assegnati con il sistema proporzionale, poiché gli abitanti sono più di 15 mila, in tutti gli altri si voterà con il maggioritario.

L'eventuale ballottaggio è fissato per domenica 8 giugno, sempre dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15, in coincidenza con la tornata referendaria.

Alla chiusura dei seggi ieri alle 23 aveva votato complessivamente il 46,36% degli elettori, con un calo marcato rispetto alle amministrative precedenti. In particolare a Palagonia con una flessione del 14,32%, e a Prizzi (-13,96%).