Cinema, Premio Troisi a Ezio Greggio e Marina Suma

Ezio Greggio e Marina Suma riceveranno il Premio Massimo Troisi 2025 durante il Marefestival di Salina, giunto alla sua XIV edizione. L'evento, dedicato all'attore napoletano, si svolgerà da venerdì 13 a domenica 15 giugno. Il festival, che ha il patrocinio di Rai Sicilia e la media partnership della TGR, è promosso dai giornalisti messinesi Massimiliano Cavaleri (direttore artistico), Patrizia Casale e Francesco Cappello e sarà condotto dalla giornalista Nadia La Malfa che guiderà il pubblico in un viaggio attraverso le carriere dei premiati, con video e fotografie curate dall'autore Giovanni Pontillo. Tra gli ospiti anche Massimo Boldi e Maria Grazia Cucinotta, interprete de 'Il Postino' e madrina dell'evento fin dalla prima edizione. Ezio Greggio, già vincitore del Premio Troisi qualche anno fa, riceverà il riconoscimento per la sezione Teatro: il suo recente spettacolo one man show 'Una vita sullo schermo', in cui racconta aneddoti e ricordi di tanti momenti tra tv, grande schermo e palcoscenici, ha registrato il sold out in moltissime date. Marina Suma, oltre ad essere insignita del Premio alla Carriera, presenterà il suo libro 'All'inizio sognavo di volare', una graphic novel scritta in collaborazione con Marco Sciame e pubblicata quest'anno da Edizioni Frascati & Serradifalco.