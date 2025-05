Auteri su fondi turismo: "Risultati concreti per territorio e comunità"

“Un risultato concreto a beneficio del nostro territorio e delle comunità locali.” Così il deputato regionale Carlo Auteri commenta il finanziamento ottenuto per i Comuni di Augusta, Avola, Buccheri e Portopalo di Capo Passero, nell’ambito del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT), che per la quota destinata alla Sicilia ammonta a oltre 2 milioni di euro. “Sin dall’inizio del mio mandato, nel 2023, ho chiesto all’Assessorato regionale al Turismo di prevedere l’inserimento di interventi esecutivi di manutenzione straordinaria di impianti e palestre sportive presentati da alcuni comuni del nostro territorio - ricorda - I progetti trasmessi da Augusta, Avola, Portopalo e Buccheri sono stati accolti e inseriti nella lista proposta dalla Regione al Ministero”. Il finanziamento coprirà il 100% del costo degli interventi, suddiviso equamente tra Ministero e Regione, senza alcun onere per i bilanci comunali. Nello specifico, il decreto ministeriale approvato in via definitiva prevede per Augusta 381.000 euro per la manutenzione straordinaria della palestra della Cittadella degli Studi, in via Muscatello. Per Avola 299.616 euro per la manutenzione della struttura geodetica e delle attrezzature dello stadio comunale “Meno Di Pasquale”. Per Buccheri 380.000 per la realizzazione di due campi da padel, un’area fitness e una tribunetta prefabbricata. Per Portopalo 390.000 euro per l’adeguamento funzionale e la messa in sicurezza della palestra e delle aree di gioco della scuola “B. La Ciura” di via Tonnara. “A breve i Comuni riceveranno i decreti di assegnazione delle somme da parte dell’Assessorato regionale al Turismo e potranno così procedere con l’avvio dei lavori - conclude Auteri - Un esempio concreto di buona politica al servizio delle comunità locali.”