Riccardo Gennuso: "Forza Italia non entrerà in giunta a Siracusa"

E' lapidario Riccardo Gennuso, deputato all'Ars e diventato leader di Forza Italia nel Siracusano. Non usa giri di parole nell'affermare "che Forza Italia non entrerà mai nella giunta guidata da Francesco Italia". Liquida la vicenda con una battuta: "Non siamo interessati". Riccardo Gennuso è convinto che continuando a lavorare, il partito può superfare il 20% dei consensi che oggi ha in cassaforte. Il parlamentare nel suo giro di orizzonti, esamina anche il sistema sanitario in provincia: "Cerchiamo di affrontare alcuni disservizi che ci sono nella zona sud - afferma - Ma sono temi indispensabili per garantire l'assistenza che merita il territorio". Ed i rapporti con gli alleati, ad esempio con Luca Cannata, leader di Fratelli d' Italia? " Non so se il termine è adeguato , dico che sono buonini". Ribadisce che non ci sono screzi e "lavoriamo per creare un Centro destra forte e soprattutto unito". Rapporti tipicamente istituzionali con il sindaco di Noto, Corrado Figura, ma nulla più. "Noi per Noto lavoriamo per Comunità e territorio". Come a volere ribadire che nessuna pappa e ciccia tra il primo cittadino ed il leader di Forza Italia. Rapporti ben saldi invece a Rosolini, dove l'intera compagine di Giovanni Spadola, si è allineata con Forza Italia per le elezioni provinciali. Su Spadola manca solo l'ufficialità di Riccardo Gennuso nell'affermare che sarà lui il candidato a sindaco alle prossime amministrative.