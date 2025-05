Ragusa, al Centro Studi Rossitto incontro artistico-culturale: omaggio a Raffaello

Venerdì 30 maggio (alle ore 18.30), al Centro studi “Feliciano Rossitto” (Via Ettore Majorana, 5 – Ragusa), si terrà un incontro artistico-culturale avente per tema “Arte e sapere si incontrano. Omaggio a Raffaello”. Nel corso della serata vi sarà la donazione di d’apres del maestro Emanuele Bellio da “La Scuola di Atene” del grande Raffaello Sanzio (opera del 1510). Dopo i saluti di Giorgio Chessari (presidente del Centro studi “Feliciano Rossitto”) seguiranno gli interventi di: Maria Antonietta Vitale e Antonella Galuppi. La serata sarà tratteggiata dal gruppo musicale “Tetrasax”, composto da giovani talenti iblei, diretto dal maestro Sebastiano Mercorillo.

«Si tratta di una reinterpretazione - annota Antonella Galuppi – dell’opera di Raffaello risalente al primo decennio del XVI secolo. Mentre la riproduzione è una copia fedele di un’opera, così come è stata partorita dall’autore originario, la reinterpretazione rientra in una elaborazione che, pur mantenendo intonso l’elaborato iniziale, un artista lo interpreta alla luce del proprio sentire personale, del proprio sentimento e della realtà storico sociale in cui opera. In tal caso, Emanuele Bellio reinterpreta l’opera di Raffaello in una visione più sintetica e contemporanea in cui l’acromia emerge in modo palese lasciando il suo imprinting personale».