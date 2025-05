Imprenditoria donne Camcom Sudest, Alboni consigliera

Insediato nei giorni scorsi il direttivo del comitato Imprenditoria femminile della Camera di Commercio del Sud Est. Confcooperative territoriale Ragusa esprime all’interno dell’importante organismo la consigliera provinciale Nuccia Alboni che è stata nominata consigliere suddetto comitato. “Ringrazio Confcooperative Sicilia – sottolinea la stessa Alboni – per il supporto e per aver creduto in me. Questo incarico, con il quale rappresento le tre province: Ragusa, Siracusa e Catania, rappresenta per me non solo un riconoscimento, ma anche una grande responsabilità: quella di portare la voce per rappresentarne le istanze delle imprese femminili.