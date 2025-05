Calcio a cinque, Holimpia Siracusa e il portiere D’Antoni insieme anche nel campionato di serie B

L’Holimpia Siracusa e il portiere Giacomo D’Antoni insieme anche nella prossima stagione. E’ stato infatti rinnovato l’accordo tra la società e l’estremo difensore, protagonista assoluto della seconda parte di stagione che ha portato alla storica promozione in Serie B e alla conquista del titolo regionale di Serie C1 Futsal.

Arrivato nel mese di gennaio, D’Antoni ha subito fatto la differenza tra i pali: in 12 presenze ha collezionato ben 11 vittorie e un pareggio, subendo appena 22 reti. Numeri che raccontano solo in parte l’impatto decisivo dell’estremo difensore, autore di parate determinanti nei momenti chiave della stagione.

Con la sua esperienza, D’Antoni ha dato solidità al reparto difensivo e fiducia all’intero gruppo, risultando uno degli elementi chiave nel trionfo del club aretuseo. La sua permanenza rappresenta una garanzia in vista della prossima impegnativa stagione in Serie B.

La società, lo staff tecnico e i tifosi accolgono con grande soddisfazione il rinnovo di un portiere che ha saputo conquistare tutti con professionalità, carisma e prestazioni di altissimo livello.