Deputata di ForzaItalia aderisce a giornata digiuno per Gaza

Margherita La Rocca Ruvolo, sindaco di Montevago e deputata di Forza Italia all'Ars, aderisce alla Giornata di digiuno per Gaza promossa dalla rete di Trieste che coinvolge oltre mille amministratori locali e rappresentanti istituzionali in tutta Italia.

"È impossibile continuare ad assistere passivamente a quella che è una delle più grandi tragedie umanitarie della storia recente - afferma - È colpevole rassegnarsi davanti a tanta sofferenza innocente.

Perché davvero nulla può giustificare quanto sta accadendo.

Ci uniamo all'appello accorato di Papa Leone a 'consentire l'ingresso di dignitosi aiuti umanitari e a porre fine alle ostilità, il cui prezzo straziante è pagato dai bambini, dagli anziani, dalle persone malate".

"Vogliamo farlo affiancandoci alla sua preghiera e proponendo un gesto concreto, certamente piccolo davanti a drammi così indicibili, ma che vuole essere anche un appello al nostro governo e al Parlamento affinché la politica - senza distinzioni - si adoperi in tutte le sedi e con tutti gli strumenti possibili per far concludere quanto prima gli orrori che sono da mesi sotto gli occhi di tutto il mondo" conclude.