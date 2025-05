L'onorevole rimonta a sorpresa: Tiziano Spada è sindaco di Solarino

Tiziano Spada è il nuovo sindaco di Solarino. Il deputato all'Ars del Pd, protagonista di una incredibile rimonta nelle ultime settimane sull'uscente Peppe Germano, ha ottenuto il 52,14% delle preferenze contro il 47,86% di Peppe Germano: Spada ha ricevuto l'abbraccio dei suoi elettori, in primis del figlio che sulla scia dei presenti, ha applaudito il papà, fortemente emozionato. Tra i primi ad arrivare nel Comitato elettorale, il sindaco di Floridia,Marco Carianni, l'ex Orazio Scalorino ed il consigliere del Pd, Gateano Vassallo, Alla festa della prima ora, non è mancato il deputato Mpa, Peppe Carta che con i suoi uomini e donne di Solarino, ha sostenuto il neoeletto sindaco senza se e senza ma. Operazione politica che gli era già riuscita anche a Siracusa, spaccando l'unità del Centro destrae mettendo il cappello a Francesco Italia. Resta tuttavia una Solarino spaccata a metà. La lista che ha sostenuto Spada 'Orizzonte Solarino' ha camminato di pari passo con il candidato eletto primo cittadino. Tiziano Spada è arrivato a quota 2612 preferenze contro le 2398 di Peppe Germano. Cinquanta le schede nulle, undici le bianche e 5071 elettori ai seggi . Per Tiziano Spada una bella risposta a chi lo considerava un estraneo in terra straniera ed una risposta tangibile ai vertice del suo Pd ed ai maggiorenti Dem siracusani - come ha scritto sul profilo fb Scalorino . La sconfitta di Germano ripropone a livello regionale la tenuta del Centro destra nel territorio, con partiti che slittano con nonchalance sull'uno e sull'altro fronte e nulla accade.

A Favignana è stato eletto sindaco Giuseppe Pagoto (anche in questo caso le percentuali finali non sono ancora note) che nel 2020 finì ai domiciliari in un'inchiesta su appalti pilotati e nomine fuori dalle regole, provocando lo scioglimento del consiglio e nuove elezioni nelle quali venne eletto sindaco Francesco Forgione, che era di Rifondazione comunista, con un lungo curriculum politico anche nazionale che nel febbraio scorso è stato sfiduciato.

Pagoto è ancora sotto processo per corruzione ma si dice fiducioso che la sua innocenza sarà ratificata dalla sentenza.

Il neo sindaco aveva l'appoggio del Pd col consigliere Pietro Giangrasso che fu determinate per la sfiducia a Forgione e il deputato regionale Dem Dario Safina. Dietro lo sfidante, Francesco Sammartano, ex vicensindaco di Forgione, anche lui appoggiato da una lista civica, ci sarebbe l'ex sindaco Gaspare Ernandez rimosso dalla Regione per inadempienze e coordinatore di Forza Italia nelle Egadi. I candidati sindaci che correvano col simbolo della Dc di Totò Cuffaro a Realmonte e Palagonia non ce l'hanno fatta.

I sindaci eletti a Realmonte (Agrigento), Montemaggiore Belsito e Prizzi (Palermo), Castiglione di Sicilia, Raddusa e Ramacca (Catania) erano tutti appoggiati da liste civiche con i partiti ufficiali a volte divisi su diversi candidati.

Dei nove comuni chiamati al voto solo Palagonia ha più di 15 mila abitanti e i seggi sono assegnati col proporzionale. Qui è in vantaggio col 54% dei voti il candidato Salvatore Astuti.

L'eventuale ballottaggio è fissato per domenica 8 giugno, sempre dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15, in coincidenza con la tornata referendaria In Sicilia è andato a votare il 57,01% degli elettori, 33.347 su 58.495. In alcuni comuni vi è stata una differenza minima in negativo rispetto alle elezioni precedenti. A Solarino (Siracusa) invece ha votato il 67,14% degli elettori il 4,81% in più rispetto alle precedenti comunali. A Ramacca (Catania) ha votato il 54,01% degli elettori, il 6,57% in meno rispetto alle precedenti amministrative.

(Nella foto l'on. Spada bacia la compagna Chiara Lombardo)