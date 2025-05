Piano di fattibilità, nasce la nuova Favorita, "quartiere vegetale" di Palermo

Un parco multifunzionale, un "quartiere vegetale" che cuce insieme funzioni ambientali, economico-produttive, sportive e ricreative: la Real Riserva della Favorita, il polmone verde di Palermo, si prepara a vivere una nuova vita.

Il suo cuore è il Piano di fattibilità redatto dal gruppo di studio e di lavoro nominato un anno fa dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla e coordinato dall'agronomo e paesaggista Giuseppe Barbera.

iLe tavole che raccontano il Piano sono esposte - da lunedì 26 a mercoledì 28 maggio - nelle scuderie di Villa Niscemi, incorniciate dall'immagine grafica del progetto di rigenerazione: una corona di foglie, che rimanda all'origine reale del Parco, con il claim "Sarà di nuovo Favorita".

"La rigenerazione del Parco della Favorita è uno degli obiettivi posti da questa amministrazione comunale, quello di restituire alla città un polmone verde riqualificato e rivalorizzato con tutte le caratteristiche per diventare un punto di riferimento e di attrazione turistica dell'intero territorio regionale - dice il sindaco Lagalla -. Ringrazio il professore Barbera, gli assessori e tutto il team di esperti che ha lungamente lavorato a questo importante progetto e continuerà a farlo nei prossimi mesi".

"La Favorita è un complesso mosaico paesaggistico di quattrocento ettari - spiega Giuseppe Barbera - un unicum dal fascino assoluto che può diventare uno dei parchi più belli d'Europa. E un'opportunità turistica straordinaria che i privati dovranno saper cogliere. Penso alla gestione degli agrumeti e frutteti urbani, ma anche a investimenti per la promozione. E si dovrà costruire un organismo di gestione pubblico-privato, coinvolgendo associazioni, enti del terzo settore, università, per accedere a bandi internazionali".

Il pool di esperti per un anno ha analizzato, mappato (anche tramite drone), messo su carta le mille anime diverse del Parco nato alla fine del XVIII secolo per volontà di Ferdinando di Borbone, appassionato cacciatore e sperimentatore di tecniche agricole, che trasforma la distesa "arida e pietrosa", la "conca di squallore" ai piedi di Monte Pellegrino in una riserva reale ispirata alle sue tenute campane, ma anche ai grandi parchi europei; nel 1996 la Regione istituisce la Riserva naturale orientata Monte Pellegrino, la Favorita fa parte della Zona B.

Il "Piano di fattibilità" presentato dal pool di esperti sarà propedeutico al nuovo Piano d'uso che seguirà l'iter di approvazione al Comune e alla Regione. Nell'attesa partono già i primi interventi, per dieci milioni di euro del Piano operativo del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 , compatibili con il Piano d'uso vigente, compresi in quella parte della Riserva che è stata chiamata "Favorita monumentale".