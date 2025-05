Intimidazione con il fuoco alla sindaca di Portopalo di Capo Passero

"Qualcuno nella notte tra sabato e domenica ha appiccato il fuoco alla nuova attività commerciale di proprietà dei miei familiari presso il Piazzale dell'Isola delle Correnti. Solo per mero caso, grazie a dei passanti e alla pioggia, i danni sono stati limitati". Così su Facebook la sindaca Rachele Rocca di Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa.

"È l'ennesimo atto di grave intimidazione registrato da parte mia e della mia Amministrazione - aggiunge -. Sono stata eletta nel 2023 per soli 6 voti ereditando un paese allo sfascio in tutti i campi e avvelenato da un clima politico senza precedenti.

L'incendio alla nuova attività di proprietà di mio cognato, al primo giorno di inizio montaggio presso il Piazzale dell'Isola delle Correnti, è un messaggio tanto grave quanto inaccettabile e non può restare, anche questa volta impunito. Ricordiamo negli ultimi anni gli atti vandalici, rimasti tutti fin'ora impuniti, all'auto del Vice Sindaco Corrado Lentinello, l'attentato incendiario al Mercato Ittico 'per festeggiare' la sua riapertura con la distruzione del mezzo elevatore, le uova alla casa dell'assessore Cilmi, l'attentato incendiario alla ditta che svolgeva lavori di manutenzione per il Comune invitata "con il fuoco" a togliere il disturbo. Tutti atti intimidatori rimasti ad oggi impuniti, così come l'autore dell'incendio lo scorso agosto alla Fortezza Spagnola dell'Isola di Capo Passero e altri misteriosi attacchi a persone vicine all'Amministrazione Rocca. A

questo clima già infuocato aggiungiamo le continue provocazioni, calunnie e minacce arrivate anche via social, rimaste impunite. Il Sindaco è il primo presidio di legalità sul territorio e tutto questo significa attaccare un'intera comunità. La cosa peggiore è il sentimento generale che, per tutto quanto di grave accade, ci sia la 'certezza dell'impunità': non possiamo rassegnarci a questo. Invito tutte le autorità preposte a valutare i fatti che accadono nella loro interezza, non solo le denunce create ad hoc nei nostri confronti, di cui si vantano pubblicamente, tentativo di utilizzare le istituzioni e la giustizia per fermare la nostra azione politica, pur rimanendo a disposizione degli inquirenti e ringraziandoli per il lavoro svolto e per l'attenzione nei nostri confronti che invitiamo a tenere alta fino alla fine del nostro mandato, con la massima trasparenza. Se l'obiettivo di questo disegno è quello di farci intimorire, di fermare la nostra azione politica con mezzi diversi dalla mera opposizione, non svenderemo mai il cambiamento del paese per l'interesse dei pochi 'interessati'. Auspico un forte segnale alla nostra comunità della presenza dello Stato 'neutrale' e della tutela delle istituzioni da parte delle Forze di Polizia 'neutre'".

SOLIDARIETA' A RACHELE ROCCA

Ci sono momenti in cui le divergenze politiche devono restare fuori. E

questo è uno di quei momenti. L'attentato alla nuova attività della famiglia del sindaco di Portopalo è un fatto gravissimo. E

chi lo ha compiuto ha colpito non solo delle persone, ma un'intera comunità". Così interviene il deputato regionale Carlo Auteri, esprimendo la sua solidarietà al sindaco Rachele Rocca, dopo l'incendio doloso che ha interessato l'attività dei suoi familiari nella zona dell'Isola delle Correnti. "Nonostante l'allontanamento politico anche dopo il sostegno dato in campagna elettorale e l'impegno portato avanti all'ARS per Portopalo - sottolinea - oggi non parlo da politico, ma da uomo. Perché si può anche interrompere un dialogo, ma non si tocca il lavoro delle persone.

Non si colpisce la famiglia. Non si distrugge con il fuoco ciò che altri hanno costruito con fatica. Questo non è più confronto politico: è intimidazione. Al sindaco Rocca e alla sua famiglia va la mia vicinanza più sincera. I nemici politici si affrontano in Consiglio comunale, non nel cuore della notte. Le divergenze si discutono con il coraggio delle idee, non con la vigliaccheria delle fiamme".

Solidarietà anche da Luca Sbardella, commissario regionale di Fratelli d'Italia in Sicilia: "A Rachele Rocca e alla sua famiglia vanno la nostra piena solidarietà e totale sostegno - dichiara -.

L'ennesimo atto intimidatorio nei confronti del sindaco di Portopalo di Capo Passero è un atto grave e vile che condanniamo con fermezza. Il nostro auspicio è che si faccia prima possibile piena luce sugli autori di queste vergognose intimidazioni".